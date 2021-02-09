Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о поставках вакцины от коронавируса в регион.

5,04 тысячи доз придут завтра, а с 10-15 февраля еще свыше 20 тысячи ампул с вакциной марки “Гам-КОВИД-Вак”.

На 9 февраля привились 34,643 тысячи человек, израсходовано 78,6 процента от объема поставленной вакцины. Две дозы лекарства получили 5,346 тысячи человек.

Прививать будут три частных медицинских организации, куда поставлено 14 тысяч доз.

Мы никому не отказываем в вакцинации, ставим в лист ожидания. По мере поступления вопрос будет решен, — подчеркнул чиновник.

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