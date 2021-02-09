Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о поставках вакцины от коронавируса в регион.

5,04 тысячи доз придут завтра, а с 10-15 февраля еще свыше 20 тысячи ампул с вакциной марки “Гам-КОВИД-Вак”.

На 9 февраля привились 34,643 тысячи человек, израсходовано 78,6 процента от объема поставленной вакцины. Две дозы лекарства получили 5,346 тысячи человек.

Прививать будут три частных медицинских организации, куда поставлено 14 тысяч доз.

— Мы никому не отказываем в вакцинации, ставим в лист ожидания. По мере поступления вопрос будет решен, — подчеркнул чиновник.