На сегодняшний день в Саратовской области зарегистрировано 7,417 тысячи случаев коронавируса, под наблюдением остается 4,514 тысячи пациента. Снято с него 20,458 тысячи человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

На стационарном лечении находятся 1,096 тысячи больных, у 948 пневмония, 163 — на кислородной поддержке, 70 на аппарате ИВЛ.

Выздоровели от новой инфекции 4,116 тысячи человек, скончались 47.

Показатель заболеваемости коронавирусом в регионе на 100 тысяч человек составляет 306,5, а в России — 481,9.