Более 20 тысяч жителей Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей приняли участие в профилактических мероприятиях в рамках месячника «Безопасную железную дорогу – детям», организованного ПривЖД.

Он предусматривал проведение различных акций, направленных на предупреждение несчастных случаев в зоне движения поездов. Разъяснительная работа велась в формате бесед, уроков безопасности, экскурсий, мастер-классов и онлайн-лекций с демонстрацией тематических видеороликов.

С целью профилактики несчастных случаев в зоне движения поездов железнодорожники распространили около 5,5 тыс. тематических памяток. Вблизи травмоопасных участков Приволжской магистрали проводились совместные рейды с участием сотрудников транспортной полиции.

В ходе данных мероприятий было задержано 77 нарушителей, переходивших железнодорожные пути в неустановленных местах.