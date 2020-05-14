«Концессии водоснабжения – Саратов» в круглосуточном режиме принимаеет обращения от жителей города на установку, замену и поверку приборов учета воды.

Для удобства потребителей заявки можно оставлять в Контакт-Центре по телефону 32-00-00, а также в специальной форме на сайте ООО «КВС».

С 1 января 2021 года, согласно данным абонентского центра компании и Городского расчетного центра, истекает срок межповерочного интервала у 21,244 тысячи приборов учета, 3,014 тысячи жилых домов, 13,874 тысячи лицевых счетов. ООО «КВС» рекомендует своим потребителям обратить внимание на информацию об истечении сроков поверки в паспортах и актах опломбировки либо уточнить в Контакт-центре. В случае отсутствия поверочных мероприятий индивидуальные приборы учета абонента будут считаться неисправными, и оказание услуг будет производиться «по нормативу».

ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» напоминает, что осуществлять поверку, установку и замену приборов учета стоит только через Контакт-центр или форму на официальном сайте, так как в последнее время участились случаи мошенничества.