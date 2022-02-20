Сегодня, 20 февраля, в связи с производственными причинами более чем на 20 улицах приостановлена подача холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».
В настоящее время без холодной воды остались жители домов на улицах:
12-я линия;
1-й пр. Клочкова;
1-й, 2-й, 3-й Детские пр.;
1-я и 2-я Детские;
2-й Комсомольский пр.;
2-я Садовая (от ул. Политехническая до ул. Моховая);
3-й Комсомольский пр. (от ул. Миротворцева до ул. К. Маркса);
4-й Комсомольский пр. (от ул. Миротворцева до ул. Арбатская);
4-я Поперечная; Клиническая (дома №№2/6, 3, 6, 8/18, 20/24);
Вяземская (от ул. Миротворцева до ул. Лысогорская);
К. Маркса;
Каляевская;
Клочкова (от ул. Политехническая до Литейного пр.);
Котельная;
Литейный пр.;
Механический пр.;
Миротворцева;
Новосамарский пр.;
Новоузенская (дома №№162, 166/168, 166/168а, 180а, 147, 149, 151, 155/163);
Шелковичная (дома №№149, 151, 155/161; ЖК «Царицынский»).
Работы службы обещают закончить к 20:00.