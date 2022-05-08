Сегодня, 8 мая, часть Кировского и Ленинского района Саратова осталась без воды из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «КВС».

Для проведения ремонтных работ на водопроводе по Лунной, 25 ограничено холодное водоснабжение абонентам: Вишневая, Тверская, Деловая, пр. 50 лет Октября (от ул. Вишневая до ул. Дубовикова, нечетная сторона), Саперная, Лунная, Курдюмская, Школьная, Вишневый пр., Деловой пр., Офицерская, Суворова, Офицерский пр., Западная, Телеграфная, Лесная Республика.

Воду обещают вернуть до 12:00.

Для устранения повреждения на городском водопроводе по Зарубина, 193 ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: Кутякова от Радищева до Вольской, Зарубина от Радищева до Университетской, М.Горького от Кутякова до Посадского, Смурский пер., Гоголя.

Планируемое время окончание работ — 20:00.