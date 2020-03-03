В Ленинском районе Саратова волонтеры движения «Лиза Алерт» искали вчера, 2 марта, 58-летнюю Надежду Якухину, информация об этом появилась в социальных сетях.

Женщина ушла из дома 29 февраля. Предположительно она была одета в черное пальто с воротником из меха песца, черные кожаные сапоги, светло-серую вязаную шапку.

Рост Надежды Якухиной 170 сантиметров, она полного телосложения с серо-голубыми глазами и светло-русыми волосами.

Координирует поиски инфорг Екатерина Амулет +7-927-150-64-74. Также сообщить о местонахождении о пропавшей можно по номеру +7-800-700-54-52, или 112.

Региональный координатор «Лиза Алерт» Константин Костырин рассказал информационного порталу «Новости Саратова», что на данный момент поиски приостановлены, проверяется информации о том, что женщина нашлась.