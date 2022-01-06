Ночью в Саратове прошел сильный снегопад, который сменился дождем.

Коммунальные службы не прекращают работу по очистке города. Ночью было задействовано более 200 единиц техники, сегодня днем – 229 спецмашин.

За сутки вывезено почти четыре тысячи кубометров снега, израсходовано 700 тонн противогололедных материалов.

О проблемных адресах горожане могут сообщать по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы:

— Центральный пункт: 659-659

— Волжский район: 659-695

— Заводской район: 659-871

— Кировский район: 659-872

— Ленинский район: 659-873