Ночью в Саратове прошел сильный снегопад, который сменился дождем.
Коммунальные службы не прекращают работу по очистке города. Ночью было задействовано более 200 единиц техники, сегодня днем – 229 спецмашин.
За сутки вывезено почти четыре тысячи кубометров снега, израсходовано 700 тонн противогололедных материалов.
О проблемных адресах горожане могут сообщать по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы:
— Центральный пункт: 659-659
— Волжский район: 659-695
— Заводской район: 659-871
— Кировский район: 659-872
— Ленинский район: 659-873