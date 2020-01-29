в 2019 году для повышения надежности железнодорожной инфраструктуры на Приволжской железной дороге выполнены работы по капитальному ремонту на 235,7 км пути. Отремонтированные участки пути расположены в основном на направлении Саратов-Волгоград-Котельниково. Кроме того, уложено 119 новых стрелочных

переводов.

В течение года в графике движения поездов по ПривЖД организовано более 1 тысячи «окон» для ремонтов длительностью от 1 до 24 часов. Для повышения объемов и качества проведения работ проведено 10 полных закрытий железнодорожных перегонов для комплексных ремонтов путевой инфраструктуры и других Обустройств. По технологии закрытых перегонов отремонтировано более 66,8км пути.