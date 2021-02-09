В 2020 году клиентская база ОАО «РЖД» на полигоне Приволжской железной дороги увеличилась на 201 грузоотправителя. Этому способствовало активное развитие транспортно-логистических услуг и онлайн-сервисов.

В настоящее время наряду с комплексными транспортно-экспедиционными услугами, подразделения ОАО «РЖД» организуют погрузку и выгрузку на железнодорожных станциях, оказывают услуги по диспетчерскому сопровождению грузов, реализуют проекты «Грузовой экспресс», «От двери до двери» и многие другие.

Кроме того, активно развиваются электронные сервисы и цифровые каналы продаж. Современные технологии позволяют оформлять документы с применением электронной подписи без посещения офисов ОАО «РЖД». Переговоры с новыми клиентами ведутся в формате аудио- и видеоконференций, а заключение договоров осуществляется удаленно, то есть клиенты отправляют сканированные копии уставных документов на электронную почту и впоследствии досылают оригиналы. Для ранее заключенных договоров предусмотрена автоматическая пролонгация.

На Приволжской железной дороге доступ к автоматизированной системе «Электронная транспортная накладная» — ЭТРАН, имеют 564 клиента. Благодаря этому около 83 процента перевозочных документов оформляются в электронном виде. В том числе — транспортные железнодорожные накладные, ведомости подачи и уборки вагонов, акты выполненных работ и счета-фактуры.