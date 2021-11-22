Саратовский филиал АО «Ситиматик» совместно с Российским движением школьников и партнерами из проекта Ecofriends провел экологический интенсив для школьников Приволжского федерального округа. Участниками мероприятия стали лидеры экоотрядов и экоактивисты РДШ из 8 районов Саратовской области, а также из Самарской и Пензенской областей, Республик Удмуртия и Чувашия. Всего 210 ребят приехали в санаторий «Синяя птица» Вольского района, чтобы расширить свои знания в сфере экологии.

В рамках интенсива участники узнали о современных проблемах экологии и способах их решения в формате игр, лекций, экологических квестов и мастер-классов. В течение нескольких дней школьники создавали и защищали проекты, которые соответствовали целям устойчивого развития и решали различные экологические проблемы. Специалисты компании на занятиях развеяли экомифы, поделились практическими знаниями в сфере обращения с отходами, направляли и консультировали ребят при создании проектов.

-Это уже третий ЭКОинтенсив, который мы проводим для школьников. Но первый, в котором приняли участие ребята из других регионов России. Мы убеждены, что экопросвещение необходимо начинать с детей, ведь именно они совсем скоро станут активной частью общества. Для ребят на наших ЭКОинтенсивах проблемы экологии уже важны и значимы не только в теории глобального потепления, — отметил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

В свою очередь региональный координатор Российского движения школьников Елена Рузанова подчеркнула важность общения участников мероприятия со специалистами профильных направлений: «Для наших детей было ценно пообщаться с настоящими специалистами отрасли обращения с ТКО, узнать о тонкостях сферы из «первых рук». Мы не первый год сотрудничаем с компанией «Ситиматик», и я вижу, как интерес к экологии повышается, становятся больше проектов, которые выигрывают грантовые конкурсы. Это значит, что вместе мы смогли заинтересовать и обратить внимание школьников на проблемы экологии. Я благодарна специалистам компании за актуальные знания и помощь в создании таких больших мероприятий, как этот интенсив».

Саратовский филиал АО «Ситиматик» в рамках долгосрочной просветительской программы проводит ряд мероприятий на повышение экологической культуры. Экологические интенсивы для детей средних классов (ЭКОинтенсив) стали частью программы весной 2021 года. К настоящему моменту в них приняли участие уже более 1 тысячи ребят. Также в рамках программы компания проводит экскурсионные туры на свои промышленные объекты (ЭКОтур), интерактивные субботники для горожан (ЭКОквест), совместные с партнерами акции для школьников по сбору батареек и пластиковых крышечек «Сдаем вместе!» и «Водорослям крышка!».