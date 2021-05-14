Президент России Владимира Путин поддержал инициативу «Единой России» о кэшбеке за детский отдых. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, предложив возвращать родителям 50 процентов стоимости путевок в летние лагеря оздоровления и отдыха. «Единая Россия» выступила с такой инициативой в марте.

Первый заместитель председателя комитета госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от партии «Единая Россия» Ольга Окунева сообщила, что Ростуризм подготовил документы, необходимые для старта программы кешбэка на летний отдых детей в лагерях и на базах отдыха.

— «Единая Россия» находится в постоянном контакте с правительством по этому вопросу и следит за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона. В партию обращаются родители, которые хотят купить путевки в детские лагеря, рассчитывая вернуть часть потраченных средств. Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе, — подчеркнула Ольга Окунева.

Кроме того, Владимир Путин предложил продлить действие программы «взрослого» туристического кешбэка на туры по России в размере 20 процентов от стоимости путевки, а позже включил его в список поручений по итогам послания.