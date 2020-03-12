В 2020 году для повышения надежности железнодорожной инфраструктуры на Приволжской железной дороге планируется обновить более 215 км пути, а также заменить 124 стрелочных перевода.

Ремонтные работы на будут проведены на направлениях: Саратов – Колоцкий, Волгоград – Котельниково, Урбах – Астрахань, Лихая – Волгоград, Пугачёвск – Ершов, Разгуляевка – Н. Баскунчак. Кроме того, ремонтные работы запланированы на участках Аткарск – Петровск, Лысые Горы – Калининск, а также на станциях Серебряково, Урбах, Красный Кут, Трусово, Кайсацкая, Камышин, Балаково, Привольская, Сенная, Суровикино, Саратов-3, Ельшанка, Пост 6 км и Солодовка.

В связи с проведением работ возможны временные ограничения пропускных способностей железной дороги. Для информирования клиентов на сайте ОАО «РЖД» опубликован план-график ремонтно-путевых работ на 2020 год.

В соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ, ограничения пропускных способностей из-за плановых ремонтов являются основанием для отказа перевозчиком согласования заявок на перевозку грузов и запросов-уведомлений на перевозку порожних грузовых вагонов.

Во время планового ремонта инфраструктуры на некоторых участках ПривЖД возможны изменения в расписании пригородных и пассажирских поездов. В большинстве случаев изменения касаются только времени прибытия и отправления поездов с промежуточных остановочных пунктов, расположенных непосредственно в зоне ремонта. В связи с этим просим пассажиров следить за объявлениями на сайте дороги и на вокзалах.

В 2020 году продолжится применение технологии производства работ на закрытых перегонах, что позволит значительно сократить время производства ремонта и повысить производительность за счет максимальной концентрации сил и средств на одном участке. При полном закрытии движения на ремонтируемом пути на несколько суток движение поездов будет организовываться по соседнему пути в обоих направлениях.

Проведенные ремонтно-путевые работы позволят повысить скорость движения пассажирских поездов на 40 км пути и грузовых поездов на 49,9 км пути.