Руководитель Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова отметила, что сейчас жители региона гораздо охотнее стали соблюдать масочный режим.

Она отметила, что в основном контролирует это полиция, за весь период пандемии составлено свыше 22 тысячи протоколов.

Еще к ответу могут призывать граждан органы исполнительной власти, но пока ими составлено только 37 протоколов.

Правоохранителям сложно контролировать это, поэтому чиновница обратилась к администрациям районов с просьбой усилить эту работу.