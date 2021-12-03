Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» проанализировали данные о выставлении пени в платежных документах за услугу по обращению с ТКО. Всего пени были начислены в отношении более 250 тыс. потребителей на общую сумму свыше 100 млн рублей.

В отношении жителей Саратова общая сумма начисленных пеней превысила 30 млн рублей. Большая часть начислений пришлась на собственников индивидуальных жилых домов в районных центрах региона, которые ни разу не оплачивали услугу по обращению с ТКО. У многих таких жителей сумма пени, которая прибавилась к основному долгу, превышает 5 тыс. рублей.

— Мы неоднократно обращались к должникам, требовали соблюдать платежную дисциплину и своевременно оплачивать коммунальную услугу. К сожалению, многие спохватились только после начисления штрафных санкций. Сейчас у таких потребителей в рамках нашей акции есть уникальная возможность оплатить только сумму основного долга. Если платеж будет внесен до 15 декабря, пени будут списаны автоматически. Настоятельно рекомендую должникам воспользоваться последним шансом избежать взыскания долгов через суд, — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что в предновогодней акции Саратовского регоператора АО «Ситиматик» могут принять участие собственники жилых домов и квартир, получившие в ноябре платежные документы с начисленными пени. При этом ее действие не распространяется на тех должников, в отношении которых уже поданы заявления в суд. Более подробную информацию о порядке участия акции можно получить в контакт-центре регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.