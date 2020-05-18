На Приволжской магистрали продолжается активная работа по оказанию помощи неработающим пенсионерам и ветеранам железнодорожного транспорта, находящимся в режиме самоизоляции. В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки волонтеры навестили более 250 человек, каждому их которых была оказана необходимая помощь. Кроме того, накануне празднования Дня Победы для ветеранов Великой Отечественной войны была организована доставка цветов, подарков и поздравительных открыток.

Волонтёрскую деятельность в Саратове, Волгограде и Астрахани курируют три координационных центра, где фиксируются поступающие заявки и определяется наиболее удобное время для приезда добровольцев. Волонтёры могут купить и доставить на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, а также произвести оплату коммунальных платежей. При желании пенсионеры могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь.

Добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, а передача продуктов и лекарств осуществляется бесконтактным способом.