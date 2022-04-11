С начала текущего года сельхозпредприятия области произвели 26,6 тыс. тонн молока, что составляет 100% к уровню прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства области.

Традиционно в производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район, где надоено 16 824 тонны.

В числе лидеров по суточному надою – сельхозпредприятия Марксовского, Энгельсского и Калининского районов. В целом по области валовой надой молока за сутки составляет 327 тонн, надой молока от коровы за сутки 18,3 кг, или 0,9 кг к 2021 году.

-Соблюдению стабильных показателей в производстве молока способствуют меры государственной поддержки животноводческих хозяйств. К примеру, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в 2022 году предусмотрено 167,7 млн рублей, на страхование сельхозживотных – 5,0 млн рублей, — подчеркивает зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.