В период неблагоприятной эпидемической обстановки на Приволжской магистрали продолжается активная работа по оказанию помощи пенсионерам, входящим в группу риска по заболеваемости covid-19. С января по июнь 2021 года волонтеры навестили 287 ветеранов, каждому их которых была оказана необходимая поддержка.

В организации волонтёрской помощи в Саратовском, Волгоградском и Астраханском регионах задействованы три координационных центра. В них фиксируются поступающие заявки и определяется удобное время для приезда добровольцев.

В соответствии с поступившей заявкой волонтёры могут купить и доставить на дом лекарства, продукты питания, а также произвести оплату коммунальных платежей. При необходимости пенсионеры могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь по телефону. Кроме того, добровольцы помогают в уборке квартир и дворовых участков.

На Приволжской магистрали в волонтерском движении участвует 163 железнодорожника. При посещении пенсионеров соблюдаются актуальные рекомендации Роспотребнадзора: используются маски, перчатки и антисептики.