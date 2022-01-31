В 2021 году в поездах формирования Приволжского филиала АО «ФПК» было найдено и возвращено владельцам более 3,4 забытых вещей. Это почти в 1,6 раза больше, чем в 2020 году. Среди забытых вещей – предметы одежды, наушники, зарядные устройства для телефонов, игрушки, книги.

Если пассажир забыл что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание предметов и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

После обработки заявки будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям. Забытые вещи возвращаются их владельцу лично. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.