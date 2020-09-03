Военнослужащие Центрального военного округа захотели написать Всероссийский исторический диктант в Год памяти и славы, сообщает пресс-служба ЦВО.

Так как более 3,5 тысяч военных изъявили принять участие в «Диктанте Победы», в воинских частях развернули дополнительные площадки.

Всероссийский диктант пройдет в формате тестирования и будет состоять из 25 вопросов, на каждый из которых будет предложено по четыре варианта ответов.

Абсолютно на всех площадках, где будет проходить диктант, соблюдены санитарно-эпидемиологические требования.