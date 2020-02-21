Прокуратура области проанализировала факты жестокого обращения с детьми.

Согласно данным надзорного ведомства, на территории региона живет 1,825 тысяч неблагополучных семей, в которых воспитывается 3, 831 ребенок.

В прошлом году 164 родителя были лишены прав в отношении 182 подопечных, а еще 59 были ограничены в правах на 67 детей.

Кроме того, территориальные прокуроры выявили более 200 фактов жестокого обращения с деть, их которых только по 63 внесено представления, а привлечено к ответственности 23 должностных лица.

Крмое того, надзорные органы тщательно проверяют семьи, в которых родители упортребляют наркотики. В общей сложности было выявлено 30 таких семей. С опекунами должны были проводить профилактическую беседу, однако полицейские этого не делали.

Сотрудники прокуратуры продолжают работу по этому направлению.

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