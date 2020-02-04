Вчера, 3 февраля, начались страховые выплаты вкладчикам «НВКбанка». Информация об этом появилась на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов.

В сообщении говорится, что возмещения начались на шестой день страхового случая и проводятся через ПАО Сбербанк. За первый день было выплачено порядка 3,2 миллиарда рублей, что составляет около 40% страховой ответственности по банку-банкроту.

Возмещения получили 5,1 тысяч вкладчиков, в числе которых 60 малых предпринимателей.

Электронным сервисом возмещения Агентства воспользовались 550 человек (10 процентов от общего количества пострадавших), которые также являются клиентами банка-партнера. Им выплачено 215,3 миллиона рублей.

Вся необходимая информация о порядке выплаты страхового возмещения доступна по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05) и на сайте Агентства в разделе «Страхование вкладов».

Напомним, 24 января Центробанк России отозвал лицензию у «НВКбанка». Тогда же было заявлено о возмещении вкладчикам денежных средств.