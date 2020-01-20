В крещенскую ночь более трех тысяч саратовцев окунулись в купели. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Несмотря на тонкий лед, тысячи жителей области искупались в проруби в священную ночь Крещения. В затоне были оборудованы купель и раздевалки для желающих, дежурили аэросани-амфибия «Патруль», аварийно-спасательный автомобиль, сотрудники городской службы спасения, полиция и медики.

Мероприятие прошло без ЧП. Окунуться в Затоне приехали порядка 750 человек, а всего в регионе поддержали традицию 3095 жителей.