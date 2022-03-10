Сегодня, 10 марта, для ликвидации повреждения водопровода по улице Саратовская, 24 ограничена подача питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».
Ограничения коснулись следующих абонентов:
— 1-2 Пироговские пр.;
— 1-2 Уральские пр.;
— 1-5 Саратовские проезды;
— 1-10 Линии;
— 1-я Поперечная (от 1-й до 10-й Линии);
— 1-5 Силикатные;
— 2-й Вяземский пр.;
— 2-й Поперечный пр.;
— 2-я Поперечная (от 2-го Паркового пр. до 4-го Саратовского пр.);
— 2-я Садовая (от ул. Моховая до ул. Песчаная);
— 3-й Комсомольский (от ул. Лысогорская до 3-го Саратовского пр.);
— 4-й Комсомольский пр. (от ул. Арбатская до конца);
— Арбатская (от ул. 4-я Силикатная до ул. 4-я Поперечная);
— Арбатский пр.;
— Вяземская (от ул.Лысогорская до конца);
— Гвоздильная;
— Дальняя;
— Донская (от 4-го Комсомольского пр. до ул. Новоузенская);
— Каляевская;
— Клиническая (от ул. К.Маркса до дома №99 по ул. Клиническая);
— Клочкова (от Литейного пр. до 5-го Саратовского пр.);
— Локомотивная;
— Лысогорская (от ул. 4-я Силикатная до ул. 2-я Поперечная);
— Моховая;
— Новоузенская (от ул. К. Маркса до ул. Уральская; дом №180б);
— Песчаная;
— Самарская (от ул. 3-я Силикатная до ул. Новоузенская);
— Саратовская;
— Стрелковая;
— Сызранская;
— Уральская.
Восстановить подачу воды обещают до 6:00 завтрашнего дня.