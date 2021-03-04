Спикер госдумы России Вячеслав Володин во время встречи со своими избирателями в СГЮА рассказал о скором поступлении в Саратовскую область денег на ремонт тротуаров в исторической части областного центра.

Вячеслав Володин поручил мэрии города завершить все работы до 1 сентября.

— 300 миллионов – чтобы в исторической части города провести ремонт, проложить новые тротуары. Надо просчитать, сколько надо всего на остальные улицы города. И работу эту нужно начать, как можно скорее, потому что в течение года могут поступить еще средства, — отметил спикер.