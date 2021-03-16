Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал об уровне госпитализации пациентов в регионе.

За прошедшую неделю число госпитализированных составляет в среднем 100 человек в сутки. Поэтому есть возможность развернуть сразу 500 коек.

Сейчас работают 3,999 тысячи таковых, из них 88 процентов с кислородом, 15 процентов свободно.

Свыше 32 тысячи пациентов с коронавирусом на дому получили бесплатные препараты. В стационарах лечатся 1,697 тысячи человек, 729 скончались от коронавируса.