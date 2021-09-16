Более 360 жителей Саратовской области госпитализировали с коронавирусом за сутки. Об этом 15 сентября на брифинге сообщил министр здравоохранения Олег Костин.

Он подчеркнул, что люди умирают и будут продолжать умирать, так как некоторые отказываются от прививок.

—Из этих пациентов 95% не прошли вакцинацию. Есть небольшой процент привитых, но там нужно разбираться в каждом конкретном случае, так как имеются серьезные сопутствующие патологии, — заявил чиновник.

Костин сказал, что считает отказ от вакцинации «мазохизмом к себе».