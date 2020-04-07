Для профилактики заболеваемости в неблагоприятных эпидемиологических условиях более 4,5 тысячи сотрудников Приволжской железной дороги переведены на удаленный режим работы.

Возможность работать из дома была предоставлена специалистам и руководителям, характер профессиональной деятельности которых допускает выполнение должностных обязанностей вне офиса.

Перечень таких работников утверждается руководителем каждого подразделения. До 6 апреля на удалённый режим работы переведены более 13,5 процента работников ПривЖД, большая часть которых задействована в управляющих и вспомогательных процессах.

В настоящий момент продолжается работа по организации дополнительных удалённых рабочих мест. Специалисты IT-блока ПривЖД устанавливают на домашние компьютеры специальные приложения, открывающие доступ к персональным рабочим местам, а также обеспечивающие безопасность и защиту передаваемых данных.

Оформление удаленного режима работы осуществляется с согласия работников и в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Проводимые мероприятия позволят обезопасить сотрудников ОАО «РЖД» в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки и обеспечить устойчивую работу железнодорожного транспорта.