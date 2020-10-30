Юридическим лица, индивидуальные предприниматели и собственники нежилых помещений Саратовской области в течение текущего месяца получили 4,654 тысячи SMS-оповещения с требованием оплатить задолженность за услугу по обращению с ТКО. Более 1,6 тысячи потребителей, имеющих задолженность менее двух месяцев, получили оповещение о состоянии их лицевого счета и напоминании о необходимости произвести оплату долга. Остальные потребители со сроком долга более двух месяцев, проинформированы о судебных перспективах взыскания долга. Общая сумма задолженности потребителей, получивших уведомления, составляет 195,5 миллиона рублей.

— Дифференцированная система смс-информирования должников стала надежным инструментом, стимулирующим «забывчивых» неплательщиков. Такой подход позволяет взыскать старые долги и предотвратить накопление новых. Но каждый неплательщик всегда должен помнить, что уйти от ответственности не получится. Нами будут применяться меры юридического воздействия, и долг с него будет взыскан в любом случае, – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Отметим, во всех счетах на оплату услуги для юридических лиц за сентябрь 2020 года Регоператор также указал сумму задолженности и необходимость ее погашения во избежание судебных разбирательств. В случае нежелания потребителями погашать долги сотрудники Регоператора вынуждены обращаться в суды. Исполнительные документы направляются либо судебным приставам, либо в банковские учреждения, где имеются счета должника.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в контакт-центр Регоператора по телефону +7- 845-225-64-90.