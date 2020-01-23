Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите из прав при правительстве Саратовской области подвела итоги прошедшего года. Отчет опубликован на портале правительства.

Согласно документу, на 1 января 2020 года в области насчитывается 2,079 тысячи семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 4,25 тысячи детей. В течение прошлого года органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних было выявлено 1,364 тысячи семей, детей из которых можно назвать «социальными сиротами».

Из социально опасного положения в прошлом году вышли 1,133 тысячи семей, в которых воспитываются 2,099 тысячи детей.