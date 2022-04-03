Сегодня, 3 апреля, массово отключили воду в Ленинском районе Саратова из-за ремонтных работ по линии электросетей и отсутствием электроэнергии на водопроводной насосной станции. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «КВС».

Ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам:

ПАО «Т+», 50лет Октября,128/132;

Жилые дома ООО УК «Победа» по пр. 50 лет Октября;

Жилые дома ООО «Созидание» пр пр.50 лет Октября;

ООО «УК Ленинского р-на», пр. 50 лет Октября, 122;

Жилые дома ООО «Жилцентр», пр. 50 лет Октября;

МДОУ Д/С №209, 50 лет Октября, 138 А;

МОУ СОШ №108, 50 лет Октября, 107;

МДОУ Д/С №153, 50 лет Октября, 128А;

ГМУ ММУ Стоматологическая поликлиника №2, пр. 50 лет Октября, 130;

ПК ПИИ «Стройпроект» пр. 50 лет Октября,118а;

ООО «Югтрансгаз» пр. 50 лет Октября,118а;

ОАО «Завод Нефтегазмаш», пр. 50 лет Октября;

ООО «Мика М», пр.50 лет Октября, 146;

ЗАО АП «РМК», пр.50 лет Октября;

АО «ПО «Бином», 4 Дачная;

РКЦ Ленинского района, Молодежный пр., 9;

ГОУ ВПО «СГАП Поволжский региональный юридический институт», Молодежный пр., 4 А;

ЗАО «Промэлектроника», ул. Гвардейская, 2 А;

Центральные Электросети, ул. Гвардейская, 2 А;

ОАО ССКБОЭП, пр. 50 лет Октября, 120;

Ф/л, пр. 50 лет Октября, 106;

ЦПРО Сар. Епархия Русской православной церкви,

3-я Дачная (сквер);

ООО «Электронбытприбор», пр. 50 лет Октября, 132 А;

ИП Васин О.В., пр. 50 лет Октября, 132 А;

ИП Белоус И.В., пр. 50 лет Октября, 132;

ООО «Аквариум», пр. 50 лет Октября, 118;

Ф/л, пр. 50 лет Октября, 134;

ООО «Дом Сервис», пр. 50 лет Октября, 130;

ООО «Ростехсервис», пр. 50 лет Октября, 128;

ООО «Галит», пр. 50 лет Октября, 128;

ОАО «Комэкон», пр. 50 лет Октября, 118 А;

ОАО «ВолгаТелеком», пр. 50 лет Октября, 120;

ФГУП «Почта России», пр. 50 лет Октября, 120;

ООО «Луч», пр. 50 лет Октября, 122;

ИП Хвальнова, пр. 50 лет Октября, 122;

ИП Чемова Н.В., пр. 50 лет Октября, 122;

ИП Кровяков С.Н., пр. 50 лет Октября, 134;

ИП Шкода, пр. 50 лет Октября, 124;

МУП «Водосток», пр. 50 лет Октября, 126;

МУ Дирекция физкультурного учреждения, пр. 50 лет Октября, 126;

Ф/л, пр. 50 лет Октября, 124;

ООО «Волгаторг», пр. 50 лет Октября, 120;

ООО СТСЖ «Прогресс ЛР», Молодежный пр.3, 5.

Воду обещают вернуть до 14:00.