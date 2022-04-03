Сегодня, 3 апреля, массово отключили воду в Ленинском районе Саратова из-за ремонтных работ по линии электросетей и отсутствием электроэнергии на водопроводной насосной станции. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «КВС».
Ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам:
ПАО «Т+», 50лет Октября,128/132;
Жилые дома ООО УК «Победа» по пр. 50 лет Октября;
Жилые дома ООО «Созидание» пр пр.50 лет Октября;
ООО «УК Ленинского р-на», пр. 50 лет Октября, 122;
Жилые дома ООО «Жилцентр», пр. 50 лет Октября;
МДОУ Д/С №209, 50 лет Октября, 138 А;
МОУ СОШ №108, 50 лет Октября, 107;
МДОУ Д/С №153, 50 лет Октября, 128А;
ГМУ ММУ Стоматологическая поликлиника №2, пр. 50 лет Октября, 130;
ПК ПИИ «Стройпроект» пр. 50 лет Октября,118а;
ООО «Югтрансгаз» пр. 50 лет Октября,118а;
ОАО «Завод Нефтегазмаш», пр. 50 лет Октября;
ООО «Мика М», пр.50 лет Октября, 146;
ЗАО АП «РМК», пр.50 лет Октября;
АО «ПО «Бином», 4 Дачная;
РКЦ Ленинского района, Молодежный пр., 9;
ГОУ ВПО «СГАП Поволжский региональный юридический институт», Молодежный пр., 4 А;
ЗАО «Промэлектроника», ул. Гвардейская, 2 А;
Центральные Электросети, ул. Гвардейская, 2 А;
ОАО ССКБОЭП, пр. 50 лет Октября, 120;
Ф/л, пр. 50 лет Октября, 106;
ЦПРО Сар. Епархия Русской православной церкви,
3-я Дачная (сквер);
ООО «Электронбытприбор», пр. 50 лет Октября, 132 А;
ИП Васин О.В., пр. 50 лет Октября, 132 А;
ИП Белоус И.В., пр. 50 лет Октября, 132;
ООО «Аквариум», пр. 50 лет Октября, 118;
Ф/л, пр. 50 лет Октября, 134;
ООО «Дом Сервис», пр. 50 лет Октября, 130;
ООО «Ростехсервис», пр. 50 лет Октября, 128;
ООО «Галит», пр. 50 лет Октября, 128;
ОАО «Комэкон», пр. 50 лет Октября, 118 А;
ОАО «ВолгаТелеком», пр. 50 лет Октября, 120;
ФГУП «Почта России», пр. 50 лет Октября, 120;
ООО «Луч», пр. 50 лет Октября, 122;
ИП Хвальнова, пр. 50 лет Октября, 122;
ИП Чемова Н.В., пр. 50 лет Октября, 122;
ИП Кровяков С.Н., пр. 50 лет Октября, 134;
ИП Шкода, пр. 50 лет Октября, 124;
МУП «Водосток», пр. 50 лет Октября, 126;
МУ Дирекция физкультурного учреждения, пр. 50 лет Октября, 126;
Ф/л, пр. 50 лет Октября, 124;
ООО «Волгаторг», пр. 50 лет Октября, 120;
ООО СТСЖ «Прогресс ЛР», Молодежный пр.3, 5.
Воду обещают вернуть до 14:00.