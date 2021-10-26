Более 400 заключенных заявили о насилии по отношению к ним в саратовской колонии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденных Снежану Мунтян.

Правозащитница заявляет о пытках, избиениях и о вымогании денег непосредственно в колонии Саратова, конкретно ИК-13.

Адвокат уточнила, что «об изнасилованиях в колонии пока данных нет».

Ранее региональное СУ СКР возбудило уголовные дела о дезорганизации деятельности исправительной колонии в отношении 10 человек.

Выяснилось, утром 20 октября в ИК-13 УФСИН России по Саратовской области 8 осужденных, находясь в помещении общежития одного из отрядов, избили 9 осужденных за сотрудничество с администрацией учреждения.

Мунтян говорит, что к ней пока обратились за правовой помощью более 20 заключенных, которые намерены написать заявления на пытки в ОТБ-1. Ситуация осложняется тем, что администрация колонии оказывает на них давление.

Напомним, ранен портал Gulagu.net обнародовал несколько видефайлов пыток и изнасилования заключенных в туберкулезной больнице Саратова.