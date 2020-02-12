11 февраля 2020 года на территории Саратовской области, а именно в городах Саратов, Энгельс, Балаково и Балашов специалисты ФБУ «Саратовкий ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» проверяли на точность показания измерителей артериального давления граждан.

Акция «Будь уверен! Будь здоров!» проводится по всей России. 426 тонометров принесли сегодня жители нашей области на проверку. Целью акции было донести до жителей России важность регулярной проверки бытовых тонометров артериального давления. Обратившиеся получили не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности. В рамках акции проводился по необходимости ремонт с заменой комплектующих автоматических и полуавтоматических тонометров( груши и манжеты, замена батареек), а также мелкий ремонт механических измерителей артериального давления.