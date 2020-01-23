Специалисты регионального оператора подсчитали объем поступлений твердых коммунальных отходов в энгельсский Экотехнопарк и на балаковский мусороперерабатывающий комплекс в 2019 году.

Всего за год на экологически безопасную обработку и захоронение поступило 424,6 тысячи тонн мусора.

Концессионные объекты АО «Управление отходами» в Энгельсе и Балаково полностью соответствуют требованиям современного законодательства в области охраны окружающей среды и принимают отходы, образованные в зоне деятельности I регионального оператора. После поступления на МПК они проходят процесс сортировки, из них извлекаются полезные фракции, остальной объем отправляется на обработку и дальнейшее экологически безопасное захоронение.

-Главной задачей регоператора является исключение нелегального захоронения отходов и накопления экологического ущерба. Первоначально мусор вывозится нашими подрядчиками на мусороперегрузочные станции. Там проходит предварительная обработка, которая позволяет уменьшить объём отходов. После этого автопоездами они доставляются на мусороперерабатывающие комплексы. На объектах из общего потока ТКО извлекается 18 видов вторсырья. Если вернуть отход во вторичный оборот не представляется возможным его захоранивают на карте полигона, где по истечению времени образуется технический грунт, — поясняет директор регоператора Михаил Андреев.

Важно отметить, что регоператор и его подрядчики строго соблюдают территориальную схему по обращению с ТКО и все собранные ими отходы направляются исключительно на лицензированные полигоны.