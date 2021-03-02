По оперативным данным, в феврале 2021 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 468,8 тысячи пассажиров, что на 24,6 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 345,1 тысячи пассажиров (-20,2 процента), в дальнем следовании – 123,7 тысячи (-44,5 процента).

Пассажирооборот в феврале 2021 года составил 113,6 миллиона пассажиров на километр, что на 35,4 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года, в том числе в пригородном сообщении – 14,6 миллиона пассажиров на километр (-22,1 процента), в дальнем следовании – 99 миллионов пассажиров на километр (-37 процентов). За 2 месяца 2021 года отправлено более 970,2 тысячи пассажиров (-25,7 процента к январю-февралю 2021 года), из них в пригородном сообщении – 682,1 тысячи пассажиров (-20,6 процента), в дальнем следовании – 288,1 тысячи (-45,5 процента).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2021 года снизился на 37,1 процента к уровню прошлого года и составил более 257,5 миллиона пассажиров на километр, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-феврале составил 29,6 миллиона пасс-км (-21,5 процента), в дальнем следовании – 227,9 миллиона пассажиров на километр (-48,7 процента).