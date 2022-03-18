Сегодня, 18 марта, продолжается уборка саратовских улиц от снега и надели. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

К работам по очистке улиц, дворов и общественных пространств привлечены 5763 рабочих и 441 единица техники:

— дороги федерального, регионального и местного значения убирает 271 единица техники;

— дворовые территории очищают 1576 дворников и 95 машин спецтехники;

— к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 75 машин спецтехники и 3173 человека;

— объекты социальной сферы расчищают 815 технических сотрудников.

Прошлой ночью в уборке снега были задействованы 279 единиц техники.