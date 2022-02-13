Сегодня, 13 февраля, на территории Саратова продолжается уборка от снега и наледи. Днем в работах задействованы 5655 рабочих и 541 единица техники:

дороги местного, федерального и областного значения убирают 236 единиц техники;

дворовые территории очищают 1727 дворников и 114 машин;

объекты социальной сферы расчищают 106 единиц техники и 735 технических сотрудников;

к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 85 машин спецтехники и 3057 человек.

Особое внимание уделяется просыпке спусков и подъемов, пешеходных переходов и тротуаров противогололедными материалами. За прошедшие сутки их было израсходовано 170 тонн.