Саратовцы продолжают интересоваться процедурой Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ.

В первый день работы избирательных участков на горячую линию «Волонтеров Конституции» поступил 5,071 тысячи звонок, всего с 16 июня саратовцы позвонили в колл-центр 35,207 тысячи раз.

Чаще всего граждан интересует процедура досрочного голосования — в какие дни и часы можно посетить избирательный участок, в какое время избирательные комиссии будут работать во дворе, а также саратовцы оставляют заявки на возможность проголосовать на дому.

Напомним, вчера стартовало Общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию РФ. Выразить свое мнение горожане могут до 1 июля включительно. Избирательные участки работаю с 8 до 20.00.

Вопросы, связанные с процедурой голосования, саратовцы могут задать по телефону бесплатной горячей линии «Волонтеров Конституции» +7-800-350- 86-46 с 9:00 утра и до 21:00 вечера.