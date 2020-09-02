С начала 2020 года 54 работника Приволжской железной дороги, обеспечивающих перевозочный процесс, улучшили жилищные условия при поддержке ОАО «РЖД». Ещё 106 сотрудников Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов ПривЖД приобретут жильё при корпоративной поддержке до конца текущего года.

На улучшение жилищных условий железнодорожников Приволжской магистрали в 2020 году выделен лимит субсидируемых ипотечных кредитов в размере 288,6 миллиона рублей.

Концепция жилищной политики компании направлена не только на финансовую поддержку работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но и на создание жилищного фонда для обеспечения технологического процесса перевозок. В настоящее время специализированный жилищный фонд компании, предназначенный для временного проживания сотрудников ПривЖД, состоит из 802 жилых помещений, расположенных на 66 станциях полигона дороги.