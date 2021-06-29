На пресс-конференции в пресс-центре «Аргументы и факты» обсуждались вопросы реализации поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Об этом сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

В Саратовской области проживает более 312 тысяч семей, в том числе и многодетных. По словам первого заместителя министра труда и социальной защиты Натальи Жуковской, сейчас правительство выплачивает семьям с детьми 22 вида поддержки, причем 11 из них выделяются из регионального бюджета.

С начала года на эти цели уже были отправлены пять миллиардов рублей. Также Наталья Жуковская рассказала о дополнительном региональном материнском капитале в размере 110 тысяч рублей, воспользоваться которым можно после достижения ребенком трех лет.

Использовать средства можно для улучшения жилищных условий и получения образования детьми. Заместитель напомнила, что с начала года произошли изменения в порядке начисления некоторых выплат: ежемесячная выплата назначается в размере 50, 75 и 100 процентов от величины регионального прожиточного минимума на ребенка и составляет 5,095 тысячи рублей, 7,643 тысячи рублей, и 10,191 тысячи рублей. Теперь учитываются разные имущественные и жизненные ситуации семей. С 1 апреля уже поступило 54 тысячи заявлений на перерасчет выплат. Обработка заявлений продолжается.

Также Наталья Жуковская рассказала о том, что, помимо финансовой поддержки, важно дать гражданам самостоятельный источник дохода, возможность получить дополнительное образование и трудоустроиться по востребованным профессиям. Эту задачу решает федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В рамках этого проекта получить образование или переучиться могут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, а также предпенсионеры, граждане возраста от 50 лет и выше. В этом году будет обучено более 2,5 тысячи человек.

В Саратовской области обучение осуществляется СГУ, ПИУ РАНХиГС, Саратовским архитектурно-строительным колледжем. Подать заявку, выбрать образовательную программу и подходящий вуз можно на портале «Работа в России».