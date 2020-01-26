Более 500 старшеклассников и их родителей из тринадцати регионов России посетили День открытых дверей СГЮА.

Будущие абитуриенты смогли в рамках экскурсий побывать в музее истории академии, зале судебных заседаний, физкультурно-оздоровительном комплексе, лекционных и семинарских аудиториях, пройти тестирование на полиграфе, поработать с профессиональным криминалистическим оборудованием, пообщаться с руководством и нынешними студентами вуза.

В рамках общей встречи с представителями ректората и учебных структурных подразделений СГЮА школьники познакомились с подробной информацией о нововведениях в правилах приёма 2020 года, узнали об особенностях учебного процесса и возможностях внеучебной деятельности, условиях проживания и количестве мест в общежитиях, о критериях отбора на программу военной подготовки, о возможностях будущего трудоустройства.

В этом году СГЮА на все формы обучения, специальности и направления подготовки выделено 737 бюджетных мест. Прием документов начинается уже с 1 апреля 2020 года.

Одним из главных нововведений в правилах приема в СГЮА в 2020 году станет обновленная система дополнительных баллов за индивидуальные достижения поступающих — сразу 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ выпускники школ получат в академии за аттестат с отличием. С полным списком правил и другими регламентирующими документами можно детально ознакомиться на официальном сайте СГЮА в разделе «Абитуриенту».

-При выборе будущего места обучения я ориентировался не только на престиж и авторитет вуза, но и, конечно, на качество обучения. В СГЮА не только сильные преподаватели, но и много возможностей для практических занятий, что мне, уверен, поможет в будущем стать хорошим специалистом. Очень радует наличие военной подготовки, мощная инфраструктура академии, разнообразие вариантов и форм внеучебной работы, – отметил одиннадцатиклассник из Курска Егор Малышев.

Завершился День открытых дверей СГЮА отдельными встречами будущих абитуриентов с руководством институтов, где старшеклассники смогли задать адресные вопросы о процедурах подачи документов и поступления и получить развернутые ответы.