Сегодня, 10 апреля, состоялся Z велопробег «Поехали», посвященный первому полету человека в космос.

Участники финишировали в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина, преодолев дистанцию в 14 километров. В пробеге приняли участие более 500 человек.

— Этот агитационный велопробег проходит уже во второй раз. В этом году Федерация велосипедного спорта вышла с инициативой, чтобы он стал поддержкой курса президента страны. ZaСпорт! ZaСтрану! Участие в акции принимают жители разных районов области, — прокомментировал первый заместитель министра молодежной политики и спорта Андрей Абрашин.