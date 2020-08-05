27 июля в Саратове стартовала бесплатная онлайн-программа «Женский бизнес», организованная Центром предпринимателя «Мой бизнес» в Саратовской области и образовательной платформой «Деловая среда».

Для студентов курса почти половина обучения уже пройдена: они освоили инструменты эффективного планирования и формирования правильных убеждений, узнали секреты построения сильной и амбициозной команды. Впереди их ждут еще две недели насыщенных занятий от действующих предпринимателей и экспертов из разных областей деятельности. Также у программы есть свой чат в Telegram, где участницы общаются со спикерами, делятся своими результатами, инсайтами и поддерживают друг друга.

— Я сейчас так жалею, что четыре года назад, когда я начинала мой первый бизнес не было Центра “Мой бизнес”.. Может быть было бы меньше ошибок. Но это дела минувшие, а реальность крута! Такое крутое окружение, такие активные и открытые участники. Все хотят общаться, все хотят узнавать новое и помогать другим. Это просто бомба! И вот по итогам нашего общения: я, как специалист по таргету, услышала множество вопросов и проблем с этим связанным. Это мотивирует меня развиваться, как профессионала, и развивать свой бизнес, – делится впечатлениями от старта программы в Саратове Марина, специалист по таргетированной рекламе, начинающий предприниматель.

Заключительное занятие курса пройдет 20 августа в формате бизнес-девичника, в составе которого будет мастер-класс «Создай лучшую версию своего бизнеса и получи конкретный план реализации», который поможет участницам сформировать из полученных знаний и инструментов понятный и простой план развития своего бизнеса, а также фото-сессию и торжественное вручение сертификатов об окончании программы. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке финальный мастер-класс пройдет в онлайн-формате.

Онлайн-программа «Женский бизнес» создана для популяризации и развития женского предпринимательства в нашем регионе. Курс состоит из 10 образовательных мероприятий, которые освещают все стороны ведения и развития бизнеса, от формирования идеи до ее реализации и достижения поставленных целей. Отдельное внимание в программе уделяется поддержанию устойчивого эмоционального состояния и здоровому балансу между бизнесом и семейными обязательствами.

Желающие присоединиться к бесплатному обучению могут сделать это после регистрации на сайте программы. Также после регистрации будут доступны записи всех прошедших занятий.

Мероприятие проводится Центром «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.