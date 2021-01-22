В 2020 году на Приволжской магистрали проводилась активная работа по оказанию помощи неработающим пенсионерам и ветеранам железнодорожного транспорта, находящимся на самоизоляции. С апреля по декабрь волонтеры ПривЖД навестили 518 человек, каждому их которых была оказана необходимая помощь.

Волонтёрскую деятельность в Саратове, Волгограде и Астрахани курируют три координационных центра. В них фиксируются поступающие заявки и определяется наиболее удобное время для приезда добровольцев.

В соответствии с поступившей заявкой волонтёры могут купить и доставить на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, а также произвести оплату коммунальных платежей. При желании пенсионеры могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь по телефону.

Кроме того, в минувшем году активисты совета молодежи ПривЖД регулярно посещали дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Они помогали в уборке помещений и прилегающих территорий, а также передавали постояльцам продуктовые наборы, сладкие гостинцы и средства гигиены.