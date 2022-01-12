Специалисты Саратовского филиала АО «Ситиматик» усиливают работу по взысканию задолженности с управляющих организаций, накопивших долги за период от 3 месяцев до 1 года. В декабре 2021 года было направлено около 600 досудебных претензий в адрес недобросовестных УК и ТСЖ о взыскании задолженности за услугу по обращению с ТКО и писем о необходимости её оплаты в кратчайшие сроки. Общая сумма долга по заявленным требованиям составляет более 12 млн рублей. Только за один месяц после рассылки практически 55% организаций оплатили свою задолженность, не доводя до судебных разбирательств.

«Досудебной работой на данный момент охвачено более 90% потребителей-должников. Наши специалисты постоянно используют данный метод взыскания задолженности за коммунальную услугу. К сожалению, несмотря на положительную динамику ряд недобросовестных управляющих организаций продолжают копить долги. С ними мы ведем активную работу в суде. И как показывает обширная практика суд встаёт на сторону регоператора и к сумме долга дополнительно приходиться оплачивать госпошлину и исполнительный сбор, которые значительно увеличивают размер основной задолженности», — отметил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки оплатить ее, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону 8 (8452) 25-64-90.