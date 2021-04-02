По оперативным данным, в марте 2021 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 559,4 тысячи пассажиров, что на 8,9 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 410,7 тысячи пассажиров (-8,7 процента), в дальнем следовании – 148,7 тысячи (-9,4 процента).

Пассажирооборот в марте 2021 года составил 142,2 миллиона пассажиров на километр, что на 17 процентов меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года, в том числе в пригородном сообщении – 17,8 миллиона пассажиров на километр (-5,7 процента), в дальнем следовании – 124,4 миллиона пассажиров на километр (-18,4 процента).

За три месяца 2021 года отправлено более 1,5 миллиона пассажиров (-20,5 процента к январю- марту 2021 года), из них в пригородном сообщении – 1,1 миллиона пассажиров (-16,8 процента), в дальнем следовании – 436,6 тысячи (-28,5 процента).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2021 года снизился на 31,2 процента к уровню прошлого года и составил 399,7 миллиона пассажиров на километр, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-марте составил 47,3 миллиона пассажиров на километр (-16,2 процента), в дальнем следовании – 352,4 миллиона пассажиров на километр (-32,8 процента).