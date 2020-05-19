С начала года в саратовской области поженились более 2,5 тысячи пар. В частности 570 – в период самоизоляции. Такую статистику во вторник, 19 мая, приводит регионально Управление по делам ЗАГС.

Чаще остальных по-прежнему вступают в брак мужчины и женщины от 25 до 34 лет.

— В нашем регионе продолжают действовать ограничения на регистрацию браков и разводов соответствии с рекомендациями федерального Минюста и правительства области. За время самоизоляции почти каждая третья пара приняла решение перенести свадьбу на более поздний срок, – отметил начальник Управления Юлия Пономарёва.

В настоящее время молодожены могут перенести дату регистрации на более поздний срок в дистанционном режиме. Для этого необходимо скачать бланк заявления о переносе свадьбы на сайте Управления в разделе «Регистрации заключения брака» и выбрать любую дату после 1 июня текущего года. Заполненную форму нужно отсканировать или сфотографировать и прислать по электронной почте в отдел ЗАГС, куда было подано заявление.