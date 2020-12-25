Региональный оператор Саратовской области в 2020 году провел активную кампанию по выявлению юридических лиц и предпринимателей, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО. В ходе тотальных обследований представителям бизнеса, не заключившим договор, «под подпись» вручались уведомления об обязанности, установленной федеральным законодательством. Ряд юрлиц и ИП получали повторные уведомления, также обследования проводились с представителями муниципальных администраций. Всего в рамках кампании было вручено более 6340 уведомлений, из них на месте инспекторам было подано 2200 заявок на заключение договора.

— Сплошные обследования, которые проводят наши инспекторы, упрощают взаимодействие с предпринимательским сообществом. Все насущные вопросы по заключению договора, примерном расчете стоимости коммунальной услуги, они могут получить прямо на месте. В дальнейшем необходимые документы подаются в электронном виде, а оригиналы получаются удобным способом, выбранным самим потребителем. Мы убедились, что выбранным нами формат работы является эффективным, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Регоператор Саратовской области создал максимально удобные возможности для заключения договоров на обращение с ТКО. Действует сайт, на котором просто и удобно получить необходимые документы и в дальнейшем отправить цифровые копии. Также по всем интересующим вопросам можно обратиться в контакт-центр Регоператора по телефону +7-845-225-64-90.