Сегодня, 26 января, на территории Саратова продолжается уборка от снега и наледи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Саратова, днем в работах будут задействованы 6508 рабочих и 762 единицы техники:

— уборкой дорог и тротуаров занимается 316 единиц техники;

— управляющие многоквартирными домами организации привлекли к очистке дворов 1888 дворников и 137 спецмашин;

— торговые и промышленные предприятия убирают прилегающие территории при помощи 3404 рабочих и 157 единиц техники;

— муниципальные объекты соцсферы расчищают 954 технических работников и 152 спецмашины.