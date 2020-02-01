В 2019 году в Саратовской области на ремонт железнодорожных переездов и ведущих к ним подходов автомобильных дорог было направлено более шести миллионов рублей.

Основной объём средств был направлен на капитальный ремонт двух железнодорожных переездов в Заводском районе Саратова: на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (пересечение с Ново-Астраханским шоссе) и на 3 км перегона Саратов-3 – Князевка (пересечение с Пензенской улицей).

Более 150 тонн асфальта было уложено на подходах автомобильных дорог к 35 железнодорожным переездам, расположенным в Саратовской области.

В 2020 году в Саратовской области планируется произвести капитальный ремонт трех железнодорожных переездов: на 13 км перегона Примыкание – Багаевка (пересечение с автодорогой Саратов – пос. Красный Текстильщик в Саратовском муниципальном районе), на 328 км перегона Пугачевск – Иргиз (пересечение с автодорогой Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград), на 5 км перегона Покровск – Анисовка (пересечение с Краснознаменной улицей в городе Энгельс).